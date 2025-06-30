Die Spreewaldklinik
Folge 1: Alles anders
34 Min.Ab 6
Nico ist völlig durcheinander, als sie Leas Brief liest, in dem steht, dass sie ihre Tochter sei. Ohne mit jemandem zu sprechen, will sie Lea konfrontieren. Doch Lea ist abgelenkt: Erik hat gerade erfahren, dass seine Ex Mona im Spreewald aufgetaucht ist und er ein Kind hat. Und dann ist da noch der neue, attraktive, aber etwas zu selbstbewusste Kollege Dr. Mark Engelhardt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick