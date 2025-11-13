Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Blick nach vorne

34 Min.Ab 6

Lars sucht nach seiner Versetzung durch Erik wegen Timmy eine abenteuerliche Alternativbeschäftigung. Währenddessen kämpft Lea mit der Angst, dass Mona ihre Beziehung zu Erik gefährden könnte, versucht diese aber bei der Arbeit auszublenden. Doch als Mona Lea wegen einer OP-Methode kritisiert, bricht der Konkurrenzkampf durch. Auch die Euphorie zwischen Marks und Dr. Wemuth über eine Gemeinsamkeit verfliegt, als sie bei einem Patienten unterschiedliche Ansätze verfolgen.

