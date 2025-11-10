Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Entwurzelt

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 10.11.2025
Folge 2: Entwurzelt

35 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Nico will mit Lea über den Brief sprechen, doch vorher muss sie sicher sein, dass Lea wirklich ihre leibliche Mutter ist. Bei der Suche nach ihrer Geburtsurkunde wird sie jedoch von Paul erwischt. Währenddessen beobachtet Lea misstrauisch, wie Erik sich auf Timmy einlässt. Als Erik erfährt, dass Mona sich in der Klinik bewirbt, wird ihm unwohl - und da ist er bei Weitem nicht der Einzige. Gitta muss den Einstand für Dr. Mark Engelhardt organisieren.

SAT.1
