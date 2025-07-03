Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Eine neue Freundschaft

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 03.07.2025
Eine neue Freundschaft

Eine neue FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 4: Eine neue Freundschaft

34 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 6

Erik ist erleichtert, dass Mona einem Vaterschaftstest zustimmt. Doch als er selbst eine Speichelprobe von Timmy nehmen soll, bittet er überfordert Dr. Wemuth um Hilfe. Während Erik zwischen Vatergefühlen und seiner Ex Mona als neue Kollegin hin- und hergerissen ist, gerät auch Leas Gefühlswelt aus den Fugen - bis sie unerwarteten Beistand erhält. Währenddessen stachelt Mark Radu zu einer riskanten Wette mit Richard an, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen