Die Spreewaldklinik
Folge 3: Vatergefühle
35 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 6
Nico ist völlig verwirrt: Wenn Paul und Doreen ihre leiblichen Eltern sind, warum hat Lea ihr dann den Brief geschrieben? Als ihr ein Verdacht kommt, tastet sie sich vorsichtig an Lea heran. Derweil konfrontiert Lea Erik mit der Frage, ob er wirklich Timmys Vater ist, und trifft ihn unerwartet. Mark übersieht derweil die Bedenken einer Patientin, bei der er eine Sterilisation durchführen soll.
