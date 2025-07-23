Die Spreewaldklinik
Folge 18: Patchwork
34 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 6
Fiona ist bei der Arbeit abgelenkt - sie will online eine Jacke ersteigern, doch ein Mitbieter kommt ihr zuvor. Lea ist emotional aufgewühlt, nachdem sie Erik glücklich mit Mona und Timmy gesehen hat. Ausgerechnet jetzt muss sie mit Mark einen Patienten versorgen, doch ihrer Unkonzentriertheit hat unangenehme Folgen. Paul überlegt, wie er 250.000 Euro für den Einstieg bei Koschwitz aufbringt - und lässt Doreen, um sie zu schonen, außen vor.
