Die Spreewaldklinik
Folge 102: Schuld und Sühne
34 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 6
Lea spielt die Verständnisvolle und freut sich scheinbar über Eriks Beziehung mit Mona - doch innerlich ist sie aufgewühlt. Um ihr zu helfen, organisiert Vera für Lea und Mark ein romantisches Dinner, das jedoch völlig anders endet als gedacht. Nico erfährt, dass ihre Eltern das Haus verlieren könnten, und handelt impulsiv, als ausgerechnet Koschwitz in der Klinik landet. Derweil sorgt der angekündigte Besuch des Gesundheitsamts bei Andreja und Kai für pures Chaos.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick