Die Spreewaldklinik
Folge 121: Wieder versöhnt
34 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Nach Leas Rückkehr aus Sri Lanka geht Erik zu ihr auf Distanz. Dabei hatten sie ihren Kuss zu einem Ausrutscher erklärt. Mark hingegen hat mit der Sache seinen Frieden gemacht - oder? Weil sich Robert nach dem Erdrutsch im Jemen noch immer nicht gemeldet hat, steht Dr. Berg so sehr unter Anspannung, dass ihr bei der OP-Planung ein weitreichender Fehler unterläuft. Nico und Radu ärgern sich über ihren Patienten Martin Bieber, der mit arroganten Äußerungen provoziert.
