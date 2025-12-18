Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Wieder versöhnt

SAT.1Staffel 2Folge 121vom 18.12.2025
Wieder versöhnt

Die Spreewaldklinik

Folge 121: Wieder versöhnt

34 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6

Nach Leas Rückkehr aus Sri Lanka geht Erik zu ihr auf Distanz. Dabei hatten sie ihren Kuss zu einem Ausrutscher erklärt. Mark hingegen hat mit der Sache seinen Frieden gemacht - oder? Weil sich Robert nach dem Erdrutsch im Jemen noch immer nicht gemeldet hat, steht Dr. Berg so sehr unter Anspannung, dass ihr bei der OP-Planung ein weitreichender Fehler unterläuft. Nico und Radu ärgern sich über ihren Patienten Martin Bieber, der mit arroganten Äußerungen provoziert.

