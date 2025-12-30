Die Spreewaldklinik
Folge 126: Abschied für immer?
34 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6
Nach seiner plötzlichen Trennung von Mona befürchtet Erik, dass sie ihm Timmy wegnehmen will. Als Mona Doreen gegenüber Andeutungen macht, versucht die, ihr ins Gewissen zu reden. Doch Mona hat bereits einen Entschluss gefasst. Auch Dr. Berg steht vor einer schweren Entscheidung, als eine beunruhigende Nachricht sie aus ihrem Optimismus reißt. Und Andreja lernt durch Zufall Kais alten Bekannten Hagen kennen - nicht wissend, dass der mit Kai noch eine Rechnung offen hat.
