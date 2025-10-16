Die Spreewaldklinik
Folge 78: Neue Chance
34 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 6
Radu hadert trotz seiner Interimsbeschäftigung als Klinikclown damit, nicht als Arzt arbeiten zu dürfen. Als Fiona Hilfe mit einem Patienten braucht, handelt er als Arzt - illegalerweise. Getroffen von Eriks Aussage, dass er ihr nicht mehr vertraut, beschließt Mona, das Jobangebot aus den USA anzunehmen. Erik wird klar, dass er Timmy verlieren wird. Unterdessen bestätigt Lea bei Vera den Verdacht auf Endometriose. Kann eine OP ihren Kinderwunsch retten?
