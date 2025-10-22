Die Spreewaldklinik
Folge 82: Stich ins Herz
34 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Fiona hilft mit allen Mitteln ihrer obdachlosen Patientin Agnes Jakubec und versteckt sie in der Klinik. Doreen hat ein schlechtes Gewissen, da sie ungewollt Pauls Falle für Koschwitz torpediert hat. Gemeinsam mit Lea entwickelt sie einen neuen Plan. Erik hat Mona geküsst, und sie schwelgt im Glück, was sie auch gleich Lea gegenüber erwähnt. Erik hingegen ist zurückhaltender und wird von Andreja zur Vorsicht gemahnt. Doch die Hoffnung auf Familienglück liegt endlich in der Luft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick