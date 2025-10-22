Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Stich ins Herz

SAT.1Staffel 2Folge 82vom 22.10.2025
Stich ins Herz

Stich ins HerzJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 82: Stich ins Herz

34 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Fiona hilft mit allen Mitteln ihrer obdachlosen Patientin Agnes Jakubec und versteckt sie in der Klinik. Doreen hat ein schlechtes Gewissen, da sie ungewollt Pauls Falle für Koschwitz torpediert hat. Gemeinsam mit Lea entwickelt sie einen neuen Plan. Erik hat Mona geküsst, und sie schwelgt im Glück, was sie auch gleich Lea gegenüber erwähnt. Erik hingegen ist zurückhaltender und wird von Andreja zur Vorsicht gemahnt. Doch die Hoffnung auf Familienglück liegt endlich in der Luft.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen