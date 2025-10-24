Die Spreewaldklinik
Folge 84: Welche Richtung?
35 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6
Vivian weigert sich strikt, sich mit ihrem Vater zu versöhnen, und hofft auf Elias' Verständnis. Doch sein Vorwurf trifft sie tief. Dr. Berg ringt um Professionalität im Umgang mit Rico Manschke, der Robert verprügelt hat. Als Rico Chefarztbehandlung fordert und Roberts Zustand kritisch wird, stößt sie an ihre Grenzen. Unterdessen macht Lea Nico in Bezug auf Radu klar, dass sie sich endlich entscheiden muss: Vergebung oder Trennung.
