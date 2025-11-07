Die Spreewaldklinik
Folge 94: Mit offenen Karten
34 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Robert will seine Beziehung zu Dr. Berg nicht länger geheim halten. Sie ist zunächst skeptisch, stimmt schließlich aber zu, die Belegschaft zu informieren - doch das erweist sich als schwieriger als gedacht. Unterdessen hält Kai Andrejas Plan, die Klinik-Cafeteria zu übernehmen, für Unsinn, gibt jedoch nach, was für Konflikt sorgt. Mark führt bei Yeliz Günal ein Ersttrimester-Screening durch. Als ihr Freund Milan nachkommt, spürt er sofort, dass etwas nicht stimmt.
