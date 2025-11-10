Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 95vom 10.11.2025
Folge 95: Diffuse Symptome

34 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Aus Angst, ihr Baby allein großziehen zu müssen, will Yeliz ihren Freund Milan zurückgewinnen, indem sie eine Krankheit vortäuscht. Radu schöpft Verdacht und weiht Mark ein. Gemeinsam stellen sie Yeliz zur Rede. Als sein Abschied näher rückt, gibt sich Dr. Wemuth vor Gitta und Doreen gelassen. Fiona aber merkt, dass ihr Vater arg darunter leidet. Weil sie und Robert kaum Zeit füreinander haben, ändert Dr. Berg heimlich den Dienstplan - und löst damit Unmut in der Belegschaft aus.

