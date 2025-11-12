Die Spreewaldklinik
Folge 97: Heimlichkeiten
34 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Radu soll für Wemuth zusammen mit Mark den kleinen Lio operieren, hat aber Zweifel, ob er der Aufgabe nach seiner Handverletzung gewachsen ist. Auch Lios Mutter äußert Bedenken. Lea befürchtet, dass Vera, die zu Besuch kommt, wieder Streit mit Stefan hat. Indessen vergeigt Mark das Kennenlernen mit ihr. Doreen macht sich Sorgen darüber, wie sie und Paul nach dem Bauskandal ihre Kredite abbezahlen sollen. Paul hingegen rechnet schon bald mit neuen Aufträgen.
