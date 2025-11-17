Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Spreewaldklinik

Ein spezielles Abendessen

SAT.1Staffel 2Folge 99vom 17.11.2025
Joyn Plus
Ein spezielles Abendessen

Ein spezielles AbendessenJetzt ohne Werbung streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 99: Ein spezielles Abendessen

35 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Weil Stefan eine Beziehungspause will, nimmt Lea Vera bei sich auf und bereitet sich darauf vor, Erik endlich von ihr und Mark zu erzählen. Doch jemand kommt ihr zuvor. Doreen und Paul entscheiden sich aus Geldnot, zusammenzubleiben. Wie wird Nico reagieren, wenn sie das beim Hochzeitsdinner erfährt? Unterdessen muss Andreja wegen einer verpatzten Fischbestellung improvisieren - mit Miesmuscheln.

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen