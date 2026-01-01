Blinder Kauf in FullertonJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Blinder Kauf in Fullerton
20 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 6
Tarek und Christina kaufen eine Immobilie in Fullerton, Kalifornien, ohne sie vorher besichtigt zu haben. Als sie das erste Mal vor ihrer neuesten Investition stehen, trauen sie ihren Augen kaum. Haben sie hier etwas die Katze im Sack gekauft?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
