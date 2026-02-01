Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Kaputte Rohre und tote Ratten

sixxStaffel 3Folge 15vom 15.02.2026
Kaputte Rohre und tote Ratten

Kaputte Rohre und tote RattenJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 15: Kaputte Rohre und tote Ratten

21 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6

Tarek und Christina erwerben ein Haus in Long Beach, Kalifornien. Da es derzeit noch bewohnt ist, können die Makler die Immobilie nicht besichtigen. Bei solchen Käufen besteht immer ein Risiko, doch die beiden haben genug Erfahrung, um das Risiko einzuschätzen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 5 Staffeln und Folgen