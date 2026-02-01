Kaputte Rohre und tote RattenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 15: Kaputte Rohre und tote Ratten
21 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6
Tarek und Christina erwerben ein Haus in Long Beach, Kalifornien. Da es derzeit noch bewohnt ist, können die Makler die Immobilie nicht besichtigen. Bei solchen Käufen besteht immer ein Risiko, doch die beiden haben genug Erfahrung, um das Risiko einzuschätzen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
