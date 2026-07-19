Das zerstörte TraumhausJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 11: Das zerstörte Traumhaus
20 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6
Tarek und Christina entdecken eine fast makellose Immobilie zu einem unglaublichen Preis. Um nicht in eine vermeintliche Falle zu tappen, besichtigen sie das Haus und sind in der Tat begeistert. Als sie wenige Tage später als neue Besitzer auf das Grundstück zurückkehren, merken sie, dass sie zu voreilig gehandelt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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