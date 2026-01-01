Günstige Gelegenheit in Garden GroveJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 9: Günstige Gelegenheit in Garden Grove
21 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6
Tarek und Christina interessieren sich für eine Immobilie in Garden Grove, Kalifornien. Das Haus ist in gutem Zustand und macht den Eindruck, als wären nur einige kosmetische Verbesserung daran zu machen? Können sich die Super-Makler auf ihre erste Einschätzung verlassen?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
