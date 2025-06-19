Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Ist Seelöwin Brisa schwanger?

SAT.1 GOLDFolge vom 19.06.2025
Ist Seelöwin Brisa schwanger?

Ist Seelöwin Brisa schwanger?Jetzt kostenlos streamen

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 19.06.2025: Ist Seelöwin Brisa schwanger?

45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12

Erwartet Seelöwin Brisa Nachwuchs? Ein Ultraschall soll Klarheit bringen. Prof. Dr. Michael Lierz und Rafael Zamora schauen genau hin. Währenddessen kümmert sich Doc Dressen in Köln um Katze Bubbles. Kann er die Ursache für ihr Würgen und die angeschwollenen Mandeln finden? Außerdem: Hausbesuch bei Angsthund Ragnar. Tierärztin Isabelle Reißmann braucht viel Feingefühl, denn der scheue Jagdhund muss geimpft werden.

Alle verfügbaren Folgen