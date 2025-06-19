Ist Seelöwin Brisa schwanger?Jetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 19.06.2025: Ist Seelöwin Brisa schwanger?
45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Erwartet Seelöwin Brisa Nachwuchs? Ein Ultraschall soll Klarheit bringen. Prof. Dr. Michael Lierz und Rafael Zamora schauen genau hin. Währenddessen kümmert sich Doc Dressen in Köln um Katze Bubbles. Kann er die Ursache für ihr Würgen und die angeschwollenen Mandeln finden? Außerdem: Hausbesuch bei Angsthund Ragnar. Tierärztin Isabelle Reißmann braucht viel Feingefühl, denn der scheue Jagdhund muss geimpft werden.