Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 21.08.2025: Geschwollenes Auge beim Bulldoggen-Mix Elliot
Im Tierpark Kleve sind die Kleinen heute ganz groß: Tierarzt Martin Polotzek untersucht ein Zwergseidenäffchen-Paar. Kriegt er die flinken Tiere zu fassen? In Witten geht Patrizia Marcol der Herkunft eines streunenden Patienten auf den Grund. Was wird die Tierärztin über das namenlose Kätzchen herausfinden? Dr. Herbert Dreesen begrüßt den lebhaften Elliot mit einem geschwollenen Auge auf Gut Herrenhöhe. Zum Glück ist der Bulldogge-Mix beim Doc in fürsorglichen Händen.