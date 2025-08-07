Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen TierärztinJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 07.08.2025: Große Impfaktion auf Sylt: Ziege gegen Tierärztin
46 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Adeliger Nachwuchs auf Sylt? Tierärztin Stephanie Petersen untersucht die Stute Herzogin - ist sie bereit für ein Fohlen? Dr. Herbert Dreesen begegnet einer bewegten Halterin: Petras Terrier Snoopy muss ein Zahn gezogen werden - und das im "Tiemo", der Tierarztpraxis auf Rädern. Doch nicht nur der Doc ist "on the Road". Tierärztin Isabelle Reißmann ist auf Hausbesuch und muss sich das Vertrauen eines ängstlichen Labradors erkämpfen.