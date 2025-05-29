Notfall in der Tierklinik PosthausenJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 29.05.2025: Notfall in der Tierklinik Posthausen
45 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12
Notfall in der Tierklinik Posthausen: Dalmatiner Nelson muss dringend behandelt werden - was hat er bloß verschluckt? In Witten kümmert sich Tierärztin Patricia Marcol um Kater Moe, der seit einiger Zeit das Fressen verweigert. In der Landtierarztpraxis von Dr. Herbert Dreesen wartet derweil ein ganz besonderer Patient: Warmblutwallach Chaos leidet unter starkem Juckreiz im Intimbereich. Mit viel Geduld und Erfahrung geht der Tierarzt dem unangenehmen Problem auf den Grund.