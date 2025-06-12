Sorge um Pinguin-Männchen MarioJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 12.06.2025: Sorge um Pinguin-Männchen Mario
Folge vom 12.06.2025
Die Ärzte des Loro Parques sorgen sich um Pinguin-Männchen Mario. Was steckt hinter seinen Symptomen? Im Bergischen Land erwartet Dr. Herbert Dreesen eine alte Bekannte. Kann der sympathische Tierarzt die Atemnot von Pferdedame Sansibar lindern? In Witten behandelt Tierärztin Patrizia Marcol gleich zwei Patienten auf einmal: Kater Jerry und Golden Retriever Knut benötigen dringend tierärztliche Hilfe.