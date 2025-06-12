Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Sorge um Pinguin-Männchen Mario

SAT.1 GOLD
Folge vom 12.06.2025
Sorge um Pinguin-Männchen Mario

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 12.06.2025: Sorge um Pinguin-Männchen Mario

45 Min.
Folge vom 12.06.2025
Ab 12

Die Ärzte des Loro Parques sorgen sich um Pinguin-Männchen Mario. Was steckt hinter seinen Symptomen? Im Bergischen Land erwartet Dr. Herbert Dreesen eine alte Bekannte. Kann der sympathische Tierarzt die Atemnot von Pferdedame Sansibar lindern? In Witten behandelt Tierärztin Patrizia Marcol gleich zwei Patienten auf einmal: Kater Jerry und Golden Retriever Knut benötigen dringend tierärztliche Hilfe.

