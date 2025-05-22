Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul

SAT.1 GOLDFolge vom 22.05.2025
Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul

Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 22.05.2025: Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul

45 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Blasenprobleme bei Terrier-Welpe Paul: Dr. Herbert Dreesen versucht alles, damit Welpe Paul wieder Wasser lassen kann. Im Tierpark Kleve frisst Landschwein Kalli nicht mehr richtig. Was schlägt ihm auf den Magen? Tierarzt Dr. Martin Polotzek versucht dem Senior mit seiner Behandlung rechtzeitig zu helfen. Tierärztin Ilka Brummenbaum muss in Siegburg ein glückliches Händchen beweisen. Kann Mischlingshund Barney dank ihrer chiropraktischen Behandlung bald wieder schmerzfrei laufen?

