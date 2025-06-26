Lebensgefahr bei Trampeltierkuh AlessaJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 26.06.2025: Lebensgefahr bei Trampeltierkuh Alessa
45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Notfall im Tierpark Kleve: Trampeltierkuh Alessa schwebt in Lebensgefahr. Für Tierarzt Martin Polotzek ist höchste Eile geboten. Auch Patrizia Marcol steht in der Wittener Tierarztpraxis Herbede vor einer Herausforderung: Kater Leo muss alle Zähne gezogen bekommen. Wird er ohne seine Beißerchen zurechtkommen? Im Bergischen Land hat es Dr. Herbert Dreesen mit einem hustenden Boxer zu tun. Kann der Doc die Ursache für Kalles Probleme finden?