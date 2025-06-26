Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDFolge vom 26.06.2025
Folge vom 26.06.2025: Lebensgefahr bei Trampeltierkuh Alessa

45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Notfall im Tierpark Kleve: Trampeltierkuh Alessa schwebt in Lebensgefahr. Für Tierarzt Martin Polotzek ist höchste Eile geboten. Auch Patrizia Marcol steht in der Wittener Tierarztpraxis Herbede vor einer Herausforderung: Kater Leo muss alle Zähne gezogen bekommen. Wird er ohne seine Beißerchen zurechtkommen? Im Bergischen Land hat es Dr. Herbert Dreesen mit einem hustenden Boxer zu tun. Kann der Doc die Ursache für Kalles Probleme finden?

