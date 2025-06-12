Erste Annäherungsversuche mit Faultier CarloJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 12.06.2025: Erste Annäherungsversuche mit Faultier Carlo
45 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Martin Polotzek begrüßt Faultier Carlo - locken ihn Birne und Gemüse aus der Reserve? Währenddessen steht Border Collie Sadie in der Tierklinik Posthausen nach einem Kreuzbandriss eine OP bevor. Dr. Julia Neumann checkt die Hündin vorab auf Herz und Kreislauf. Im Bergischen Land fühlt Dr. Herbert Dreesen dem Eichhörnchen Ruby auf den Zahn. Wird der Nager bald wieder schmerzfrei Nüsse knacken können?