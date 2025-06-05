Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Fieber bei Kater Tiger

SAT.1 GOLD
Folge vom 05.06.2025
Fieber bei Kater Tiger

45 Min.
Ab 12

Birmakatze Bailey hat Blondierpaste gefressen. Dr. Herbert Dreesen versucht Baileys Magen mit homöopathischer Paste von der giftigen Creme zu befreien. In Köln beruhigt Sebastian Jonigkeit die ängstliche Hündin Sandy in seiner mobilen Tierarztpraxis - bei Pediküre und Maniküre. Doch eine Beule am Bauch macht ihm Sorgen. Und: Tierärztin Ilka Brummenbaum misst Fieber bei Kater Tiger - 40 Grad. Kann sie ihn zum Fressen bringen?

