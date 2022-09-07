Lachswürfel mit grünen BandnudelnJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 07.09.2022: Lachswürfel mit grünen Bandnudeln
43 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Lachswürfel mit grünen Bandnudeln: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Verena (47) & Johanna (23), Filiz (43) & Kenan (22) sowie Silvia (44) & Laura (24) an.