Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Tickende Zeitbombe
44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 16
Nach einem langen Arbeitstag geht Manny Alvarez in den wohlverdienten Feierabend - und fährt mit seinem Auto frontal in einen Zaun. Der Familienvater stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Dr. G muss nun herausfinden, weshalb Manny den tödlichen Unfall verursachte. Auch der Tod des Rentners Sam Gray ist mysteriös: Seine Vermieterin findet seinen verwesenden Leichnam in seiner Wohnung. Da es zu dem Toten keine medizinischen Akten gibt, steht Dr. G vor einem Rätsel.
