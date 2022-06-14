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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Twist of Fate

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 14.06.2022
Twist of Fate

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 11: Twist of Fate

45 Min.Folge vom 14.06.2022Ab 12

Ana Lopez ist gerade im Auto unterwegs, als sie ein heftiger Schmerz überkommt. Sie steuert ihren Wagen in den Gegenverkehr. Vier Tage nach dem Unfall stirbt die Rentnerin plötzlich im Krankenhaus. Auch der Tod von Marco Dominguez ist ein Rätsel: Der rüstige Rentner verspürt kurz nach dem Frühstück heftige Magenschmerzen und begibt sich ins Krankenhaus. Dort stirbt er nach erfolglosen Untersuchungen in der Notaufnahme.

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