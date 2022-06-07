Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 7: Unerwarteter Tod
46 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12
Dr. G erinnert sich an den Fall der 19-jährigen Soldatin Tracie McBride, die von ihrem Armee-Stützpunkt entführt wurde. Zwei Wochen später gesteht der Ex-Soldat Louis Jones, sie ermordet zu haben und führt die Polizei zu Tracies Leiche. Es liegt an Dr. Gs Autopsie-Ergebnissen, ob der Mann zum Tode verurteilt wird. Die 79-jährige Mildred Ferry stirbt nach einer Routine-OP am Knie. Liegt ein Kunstfehler vor, oder verursachte etwas anderes den Tod der Rentnerin?
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