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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Dunkle Geheimnisse

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 17.03.2026
Dunkle Geheimnisse

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 2: Dunkle Geheimnisse

46 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Der Diabetiker Tony Solito stirbt nach einer durchzechten Nacht im Schlaf. Der Mann spritzte sich weder regelmäßig Insulin, noch hielt er sich an eine für Diabetiker geeignete Ernährung. War sein ungezügelter Alkoholkonsum in der fraglichen Nacht der Grund für seinen Tod? Und: Polizisten finden den verwesenden Leichnam des 80-jährigen Pedro Garcia im Haus seines Sohnes. War es Mord, oder starb Pedro eines natürlichen Todes?

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