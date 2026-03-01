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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Vergiftet

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 24.03.2026
Vergiftet

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 4: Vergiftet

47 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Bei Amanda Reese bricht ganz plötzlich ein Nesselausschlag aus und sie beginnt zu hyperventilieren. Im Krankenhaus vermuten die Ärzte einen anaphylaktischen Schock und verabreichen Amanda Antibiotika, doch ihr Zustand verschlechtert sich rapide. Dann stirbt die junge Frau. Auch John Kent erleidet einen plötzlichen Tod. Zunächst sieht alles nach Suizid aus, doch entspricht das auch den Tatsachen?

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