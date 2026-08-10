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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Entgleist

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 5vom 10.08.2026
Entgleist

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 5: Entgleist

44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der Rentner Victor Gust nimmt den Zug, um zur Beerdigung seiner Schwester zu fahren. Auf der Reise beginnt er plötzlich, sich sehr merkwürdig zu benehmen. Dann verschwindet er. Man findet ihn blutüberströmt neben den Gleisen in Texas, nach zwei Wochen im Krankenhaus stirbt Victor. Was ist passiert? Und: Jesse Davis (26) hat ein Drogen- und Alkoholproblem. Eines Tages bricht sie plötzlich zusammen und stirbt. Eine Folge ihres Lebenswandels?

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