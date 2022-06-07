Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 6: Zerbrochene Leben
46 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12
Aufklärung eines Vermisstenfalles? Ein Mann berichtet dem Sheriff, dass er vor zwei Monaten einem Freund dabei geholfen hat, eine Kiste im Wald zu vergraben. Angeblich enthielt sie einen toten Hund. Dann erfuhr der Mann, dass die 24-jährige Michelle vermisst wird und vermutet einen Zusammenhang. Und tatsächlich: In der Kiste liegt eine verweste Leiche. Ist es Michelle? Und: Alex Wilcot wird tot in seinem Haus gefunden. War es Mord?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick