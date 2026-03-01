Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf geheimer Mission: Rick plant Geburtstagsüberraschung für Nick

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 25.03.2026
45 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12

Cathy Lugner bringt Dr. Nick mit offenen Gesprächen über Sexwork und Religion ins Schwitzen, und Dr. Rick und Dr. Nick lernen Patientin Nelli kennen, die mit Muskelschwund lebt und durch ihre Stärke beeindruckt. Währenddessen plant Rick eine besondere Geburtstagsüberraschung für Nick: In einem Berliner Tonstudio arbeitet er mit Entertainer Oli. P an einem musikalischen Geschenk für Mallorca.

