Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 10: Auf geheimer Mission: Rick plant Geburtstagsüberraschung für Nick
45 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Cathy Lugner bringt Dr. Nick mit offenen Gesprächen über Sexwork und Religion ins Schwitzen, und Dr. Rick und Dr. Nick lernen Patientin Nelli kennen, die mit Muskelschwund lebt und durch ihre Stärke beeindruckt. Währenddessen plant Rick eine besondere Geburtstagsüberraschung für Nick: In einem Berliner Tonstudio arbeitet er mit Entertainer Oli. P an einem musikalischen Geschenk für Mallorca.
