Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 11.02.2026
Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor

Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vorJetzt kostenlos streamen

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Folge 2: Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor

43 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Dr. Rick und Dr. Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor und gehen auf Shoppingtour - als VIP-Gäste in Köln reicht den Düsseldorfern jedoch kein normales Kostüm. Die Geschichte von Patient Marcel berührt Dr. Pascal zutiefst und versetzt ihn zurück in seine eigene Vergangenheit, geprägt von Verstecken und der Suche nach Akzeptanz. Dr. Alexis hat einen besonderen Patienten zum Vorgespräch: Realitystar Matthias Mangiapane will seinen Bauchspeck mittels einer Fettabsaugung loswerden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
ProSieben
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Alle 2 Staffeln und Folgen