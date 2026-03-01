Zurück in Deutschland: Drama bei den Beauty-Docs und StefanieJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 9: Zurück in Deutschland: Drama bei den Beauty-Docs und Stefanie
45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Zurück in Deutschland wird es turbulent bei den Docs. Während Jenny Elvers sich von Dr. Rick und Dr. Nick eine Beauty-Rundumberatung geben lässt, entlocken ihr die beiden pikante Details aus der Promi-Welt. Das wahre Drama spielt sich hinter den Kulissen ab: Mitarbeiterin und Drama-Queen Stefanie sorgt für ein 6-Augen-Gespräch, das die Docs sprachlos macht. Und auf der Geburtstagsparty von Community-Managerin Alex heizt Stefanie mit pikanten Geschichten die Gerüchteküche an.
