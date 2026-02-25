Rat des Profis oder doch des Managers? Cornelia Ritzke zwischen den MeinungenJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 5: Rat des Profis oder doch des Managers? Cornelia Ritzke zwischen den Meinungen
43 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Drei Frauen, drei Schicksale - und jede bringt ihre ganz eigene Herausforderung mit nach Berlin und Düsseldorf. OnlyFans-Model Cornelia Ritzke steht in Berlin vor einer Entscheidung: Während Nick einen klaren Plan für ihren Lippenaufbau hat, glaubt Manager Micha, es besser zu wissen. In Düsseldorf wächst das Aesthetify-Team rasant - zum Unbehagen von MFA Stefanie, die um ihren Platz fürchtet und Comedienne und Sängerin Jessy sucht nach einer Krebserkrankung ihr früheres Aussehen.
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