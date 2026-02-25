Zwischen Abenteuer und Emotionen - Helikopterflug und BrautkleidsucheJetzt ohne Werbung streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 7: Zwischen Abenteuer und Emotionen - Helikopterflug und Brautkleidsuche
42 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Auf Entdeckungskurs zwischen Erbil und Dubai: Ein Helikopterflug über Erbil endet abrupt, als eine Warnlampe aufleuchtet und die Gruppe zur Militärbasis zurückkehren muss. In Dubai besuchen Dr. Rick und Dr. Nick eine Fachmesse zur Keratopigmentation - einer in Deutschland noch nicht zugelassenen Methode zur Augenfarbenveränderung. Währenddessen erlebt Katharina beim Shoppen mit Maklerin Jennah einen emotionalen Moment: Zum ersten Mal schlüpft sie in ein Hochzeitskleid.
