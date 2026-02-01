Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 18.02.2026
46 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

München.14 Etagen. 60 Millionen Euro Invest. Die neue Praxis von Dr. Rick & Dr. Nick soll einem Beauty-Disneyland mit Augen-, Longevity- und Zahnkonzept gleichen - doch in sechs Monaten ist bereits die Eröffnung. Wird die Praxis rechtzeitig fertig? In Köln feiern die Docs zum ersten Mal Karneval und stellen ihr außergewöhnliches Kostüm zur Schau. In Berlin wartet ein Date auf Dr. Rick: Polizistin Josy. Seine Ansprüche sind hoch, Beziehungen seit Jahren tabu.

ProSieben
