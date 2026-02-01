Tick, tack, die Zeit läuft - wird die neue Praxis in München rechtzeitig fertig?Jetzt ohne Werbung streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 3: Tick, tack, die Zeit läuft - wird die neue Praxis in München rechtzeitig fertig?
46 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
München.14 Etagen. 60 Millionen Euro Invest. Die neue Praxis von Dr. Rick & Dr. Nick soll einem Beauty-Disneyland mit Augen-, Longevity- und Zahnkonzept gleichen - doch in sechs Monaten ist bereits die Eröffnung. Wird die Praxis rechtzeitig fertig? In Köln feiern die Docs zum ersten Mal Karneval und stellen ihr außergewöhnliches Kostüm zur Schau. In Berlin wartet ein Date auf Dr. Rick: Polizistin Josy. Seine Ansprüche sind hoch, Beziehungen seit Jahren tabu.
Alle Staffeln im Überblick