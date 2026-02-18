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Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Die Folgen von Schönheitsbehandlungen - Gina-Lisa bei Dr. Rick und Dr. Nick

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 18.02.2026
Die Folgen von Schönheitsbehandlungen - Gina-Lisa bei Dr. Rick und Dr. Nick

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Folge 4: Die Folgen von Schönheitsbehandlungen - Gina-Lisa bei Dr. Rick und Dr. Nick

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Zwischen Glamour, Selbstinszenierung und medizinischer Realität beginnt in Düsseldorf ein ungewöhnlicher Überzeugungskampf: Dr. Rick und Dr. Nick versuchen, Erotikmodel und Realitystar Gina-Lisa die Folgen ihrer zahlreichen Behandlungen klarzumachen. Indes erfüllen sich Dr. Nick und seine Freundin Katharina einen Herzenswunsch: Hündin Paula aus dem Tierheim zieht bei ihnen ein. Ein Wunsch soll auch für Community-Managerin Alexandra wahr werden, sie plant eine Brustvergrößerung.

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