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Dragon Ball Super

Los, Goku! Übertriff den Super Saiyajin Gott!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 13vom 29.04.2026
Los, Goku! Übertriff den Super Saiyajin Gott!

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Dragon Ball Super

Folge 13: Los, Goku! Übertriff den Super Saiyajin Gott!

23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Goku und Beerus holen zum entscheidenden Schlag gegeneinander aus. Beide wissen nicht, dass ein erneutes Aufeinandertreffen ihrer Kräfte das gesamte Universum zerstören könnte. Tatsächlich breiten sich seltsame, zerstörerische Schockwellen aus. Aber anders als befürchtet, hält das Universum stand. Beerus spekuliert darauf, dass die Kraft des Super-Sayaijin-Gottes Goku nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Aber auch nach Ablauf dieser Zeit ist Goku so stark wie zuvor ...

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