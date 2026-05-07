Die Erde ... Gohan ... Der sichere Tod! Goku, komm schnell!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 23: Die Erde ... Gohan ... Der sichere Tod! Goku, komm schnell!
23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Gohan stellt sich Freezer noch einmal gegenüber und mobilisiert seine ganze Kraft. Dadurch ermöglicht er es Goku, sein Qi zu orten und sich und Vegeta zur Erde zu beamen. Dort angekommen, bringt er Piccolos leblosen Körper per Teleportation zu Dende ...
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