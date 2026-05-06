Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 20: Eine Warnung von Jaco! Freezer und seine Soldaten rücken heran!
23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Freezer wurde mit Hilfe der Dragon Balls wieder zum Leben erweckt. Nun will er sich an den Saiyajin rächen, wegen denen er in der irdischen Hölle furchtbare Qualen erleiden musste. Nachdem er vier Monate lang trainiert hat, um Goku zu übertreffen, macht er sich mit einer tausend Mann starken Armee auf den Weg zur Erde.
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