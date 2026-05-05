Erneute Verzweiflung! Die Auferstehung des bösen Imperators!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 19: Erneute Verzweiflung! Die Auferstehung des bösen Imperators!
23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Sorbet, der Kommandant der Freezer-Armee, ist mit den Nerven am Ende. Seit Freezer vernichtet wurde, revoltieren die Bewohner der von seiner Armee kontrollierten Planeten gegen ihre Besatzer. Sorbet verliert immer mehr Soldaten. Um das drohende Ende der Freezer-Armee abzuwenden, will er einen Weg finden, Freezer wiederzubeleben.
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