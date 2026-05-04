Pans Geburt! Goku macht eine Trainingsreise!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 17: Pans Geburt! Goku macht eine Trainingsreise!
23 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Goku erfährt, dass Vegeta schon seit einem halben Jahr bei Whis trainiert. Nun will er unbedingt auch bei Whis trainieren. Doch Chichi verbietet ihm, zu trainieren und erst recht an einem anderen Ort. Denn sie möchte, dass Goku fleißig arbeiten geht und seiner Enkelin Pan, die inzwischen geboren wurde, ein guter Großvater ist.
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