Das hier ist meine gesamte Kraft! Der Kampf der Götter wird endlich entschieden!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 14: Das hier ist meine gesamte Kraft! Der Kampf der Götter wird endlich entschieden!
23 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Letztendlich gelingt es Beerus im Kampf der Götter doch noch, Goku niederzuringen. Als er jedoch gerade dabei ist, die Zerstörung der Erde vorzubereiten, schläft er ein. Laut Whis wird Beerus seinen Plan, die Erde zu zerstören, beim Aufwachen vergessen haben. Bevor er sich mit Beerus auf den Heimweg macht, ermahnt er Bulma, beim nächsten Besuch vorsichtshalber jede Menge Pudding bereitzuhalten, um Beerus zu besänftigen.
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